سفير السعودية لدى فلسطين يلغي زيارته للمسجد الأقصى

وكالات

ألغى سفير السعودية لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، زيارته التي كانت مقررة للمسجد الأقصى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مصدر فلسطيني في رام الله، قوله إن "السفير السديري اختار تأجيل الزيارة بعد إدراكه لحساسية الأمر والانتقادات والتداعيات المحيطة به"، مشيرا إلى انتقادات جاءت من بعض الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي".

ونشر السديري، منشورا عبر منصة "إكس"، واصفا فلسطين بـ"الحبيبة"، تضمن، صورا تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات".

وأضاف السديري أن التحية "مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد"، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين الماضي، أن نايف بن بندر السديري، أول سفير سعودي لدى فلسطين سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء، في زيارة مدتها يومين يقدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.

وهذه هي المرة الأولى التي سيكون للسعودية سفير لدى فلسطين، وكانت للمملكة قنصلية عامة في القدس (عندما كانت المدينة تخضع لإدارة أردنية)، غير أنها أغلقت أبوابها مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967.

ورحبت الوزارة بالزيارة، وقالت إنها "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

وفي أغسطس الماضي، عينت السعودية السديري سفيرا فوق العادة مفوضًا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلًا عاما في مدينة القدس، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة وقتها، إن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة، مع تزايد الحديث عن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية، فيما أعلنت الرياض أكثر من مرة أن الخطوة مرهونة بحل الصراع مع الفلسطينيين.