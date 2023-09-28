الحكومة الأرمينية: أكثر من 65 ألف شخص عبروا الحدود إلى أرمينيا قادمين من كاراباخ

وكالات

أعلنت حكومة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالية،اليوم الخميس، تفكيك نفسها وانتهاء الجمهورية - غير المعترف بها - بحلول الأول من يناير عام 2024.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الحكومة الأرمينية، أن 65036 عبروا الحدود إلى أرمينيا قادمين من ناغورني كاراباخ.

وقال مسؤولون أرمن إن أكثر من نصف سكان الإقليم فروا بالفعل.

وقال نيكول باشينيان نيكول باشينيان، إنه لن يبقى أرمن في ناغورني كاراباخ في الأيام القادمة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

واتهم رئيس وزراء أرمينيا، اليوم الخميس، أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في ناغورني كاراباخ.



تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ أذربيجان لهجوم عسكري، من أجل استعادة السيطرة الكاملة على الإقليم، ثم طالبت باكو القوات الأرمينية هناك بإلقاء السلاح، وتفكيك الحكومة الانفصالية.

وقع سامفيل شهرمانيان، رئيس الإقليم الانفصالي، مرسوما أعلن فيه تفكيك حكومته.

واستشهد المرسوم باتفاق الأسبوع الماضي الذي أنهى القتال، والذي بموجبه ستسمح أذربيجان بـ"حركة حرة وطوعية ودون عوائق" لسكان ناغورني كاراباخ، ونزع سلاح القوات الأرمينية في المقابل.