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BBC

انفجار عبوة ناسفة في كندا وإغلاق الطرق وعمليات إخلاء

10:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

انفجار عبوة ناسفة

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وكالات

أعلنت شرطة مدينة بارى بمقاطعة أونتاريو أن "عبوة ناسفة" مثبتة بسيارة انفجرت جزئيا اليوم الأربعاء، في ساحة انتظار السيارات بمبنى سكني.

وقال بيتر ليون، منسق اتصالات الشركة فى شرطة باري، إن الشرطة والإطفاء والمسعفين استجابوا لمكالمة بشأن انفجار فى بارى قبل الساعة الثالثة صباحا يوم الأربعاء. ووقع الانفجار فى سيارة متوقفة في ساحة انتظار السيارات. وليس فى المبنى نفسه.

وحثت الشرطة السكان فى المنطقة على الاحتماء فى أماكنهم والبقاء فى منازلهم حتى إشعار آخر. وقال ليون إن وحدته المتفجرة حضرت إلى مكان الحادث وأجرت "تفجيرا محكوما" على عبوة عثر عليها على بعد 10 إلى 12 قدما من الانفجار الأولي.

وعملت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لشرطة بارى على تفجير العبوة بأمان بعد الساعة الثامنة صباحا. وتم إخلاء المبانى السكنية المحيطة بموقف السيارات. ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الانفجار أو الاستجابة له.

وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ظلت جميع الطرق المغلقة سارية. وأغلقت شرطة بارى منطقة من ويلينجتون فى شارع آن إلى كيفن درايف فى آن وليكوك درايف وفيرنديل درايف، بما فى ذلك جسر آن ستريت.

وتأمل الشرطة أن تتمكن من السماح لأولئك الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم فى وقت لاحق اليوم. وتتواجد شرطة مقاطعة أونتاريو أيضًا فى مكان الحادث وتساعد وحدة تحقيق الطب الشرعي فى القضية

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