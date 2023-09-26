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BBC

تحطم مروحية على متنها عدة أشخاص بغرب كندا

10:34 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

تحطم طائرة مروحية ارشيفية

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وكالات

تحطمت طائرة هليكوبتر(مروحية) على متنها عدة أشخاص شرق مدينة برينس جورج، بمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.

وذكرت الشرطة الكندية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خدمات الطوارئ تستجيب للحادث الذي وقع بالقرب من تل بوردن للتزلج في الساعة 7:45 صباحا، ومن غير المعروف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو حجم الإصابات في هذا الوقت.

وقالت الشرطة في بيانها: "إن المروحية لم تكن تعمل ضمن خدمات إطفاء حرائق الغابات في بريتش كولومبيا".

سوق مصراوى

تحطم مروحية كندا مقاطعة بريتش كولومبيا

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