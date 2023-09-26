روسيا تخوض مفاوضات مع تونس بشأن إمدادات الحبوب الروسية

وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه تُجرى حاليًا مفاوضات في موسكو بشأن مواصلة وتوسيع إمدادات الحبوب إلى تونس.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد بحثنا على وجه التحديد آفاق تنظيم شراء الحبوب الروسية، وقد تم بالفعل تسليم الدفعة الأولى إلى تونس".

كما لفت كبير الدبلوماسيين الروس، إلى أن هناك وفدا تونيسيا برئاسة رئيس شركة الحبوب التونسية، يجري الآن مفاوضات في وزارة الزراعة الروسية بشأن شروط الإمدادات الإضافية من الحبوب الروسية وتوسعها.