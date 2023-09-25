"مجرد ادعاءات".. رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي ينفي تلقي رشاوى

وكالات:

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، أنه لا صحة للاتهامات الموجهة إليه بقبول مئات الآلاف في هيئة رشاوى، لاستغلال منصبه.

وقال مينينديز تعليقًا على لائحة الاتهام، في كلمة نقلها موقع سي إن إن، إنه في "يوم الجمعة، وجهت المنطقة الجنوبية من نيويورك اتهامات ضدي. أنا أفهم أن هذا قد يكون مقلقًا للغاية. ومع ذلك، فإن الادعاءات الموجهة ضدي هي مجرد ادعاءات".

وتابع بالقول: "لأي شخص عرفني طوال 50 عامًا من الخدمة العامة، فإنهم يعلمون أنني ناضلت دائمًا من أجل ما هو صحيح".

واختتم السناتور تعليقه بالقول: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن. ولكن كما ذكرت طوال هذه العملية برمتها، فإنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوًا بارزًا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".

وكانت لائحة اتهام فيدرالية وجهت إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، قد ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه.