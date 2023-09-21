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BBC

محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه

02:13 ص الخميس 21 سبتمبر 2023

الأمير محمد بن سلمان

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(وكالات)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".

وأضاف إن حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم".

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها.

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محمد بن سلمان إيران النووي

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