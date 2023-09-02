سول: سقوط صواريخ كروز كورية شمالية في البحر

سول- (د ب أ)

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر اليوم السبت.

وسقطت الصواريخ بعد إطلاقها في البحر بين شبه الجزيرة الكورية والصين.

ولايزال من غير المعلوم عدد الصواريخ التي سقطت والمسافة التي قطعتها .

وقال الجيش، إنه سوف يوصل مراقبة أنشطة كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الجنوبية، قد أنهت هي والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية كبيرة في المنطقة أول أمس الخميس.

وتتهم بيونج يانج بشكل مستمر كلا من واشنطن وسول بالإعداد، لشن هجوم ضدها من خلال تلك التدريبات العسكرية، وهو ما تنفيه الدولتان.

وبعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية غير المسبوقة العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية مجددا العديد من الصواريخ والصواريخ الموجهة العام الجاري.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إطلاق واختبار صواريخ باليستية أيا كان مداها.