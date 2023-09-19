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BBC

إخلاء مبنى شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب "سيارة مريبة"

11:17 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

مبنى الكونجرس الأمريكي

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وكالات

أفادت شرطة مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول)، في بيان أنها أخلت مقرها اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في نفق قريب.

وفي مطلع أغسطس الماضي، أعلنت شرطة الكونغرس عن وجود تهديد أمني داخل الكونجرس، وأصدرت تحذيرا للموظفين بالاحتماء في أماكنهم، ولكنها لم تؤكد حدوث إطلاق نار داخله، كذلك قام أفراد الأمن بعمليات تفتيش داخل المبنى وخارجه، وطالبوا الموجودين فيه بالابتعاد عن المنطقة التي لا تزال قيد التفتيش.

ليتبين لاحقا أنه بلاغ كاذب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، حينها أن التهديد الأمني مصدره شخص يعاني، على الأرجح، اضطرابات عقلية.

وأفادت قناة "إن بي سي" (NBC) الأمريكية، بأن بريدا إلكترونيا أُرسل لموظفي الكونجرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ، وقالت المحطة الإخبارية إن الشرطة أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ.

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