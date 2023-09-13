ضحايا الفيضانات.. "العربية": حصر 3900 جثة في ليبيا حتى الآن
وكالات
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأربعاء، أن عدد الجثامين التي تم حصرها ودفنها بلغت 3900 جثة، حسبما نقلت عنه فضائية "العربية".
من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 30 ألف شخص نزحوا من درنة جراء الفيضانات التي أغرقت أحياء عدة في درنة.
وتستمر مدينة درنة الجريحة في شرق ليبيا الأربعاء في إحصاء الضحايا المقدرة أعدادهم بالآلاف جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال". فقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن كارثة السيول تسببت في تشرد 30 ألف شخص على على الأقل بالمدينة.
انفجر سدّان عندما ضربت العاصفة بعد ظهر الأحد الماضي، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها.
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