سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين

سول - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين.

وأوضحت هيئة الأركان في سول أن الجيش الكوري الجنوبي سجل إطلاق صاروخين قصيري المدى في المنطقة المحيطة ببيونج يانج، صباح اليوم الأربعاء، مضيفة أن الصاروخين حلقتا شرقا باتجاه البحر المفتوح. ولم يتضح في البداية المسافة التي قطعاها.

وأفادت هيئة الأركان بأن القوات المسلحة زادت من يقظتها، بينما تتحدث عن مزيد من التفاصيل

وكانت هيئة الأركان أعلنت صباح اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن إطلاق بيونج يانج هذا الصاروخ جاء بينما يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن بيونج يانج كانت قد أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في 30 أغسطس الماضي.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية التي يمكنها أيضا حمل رؤوس حربية نووية، بناء على تصميمها.

وتزايدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.