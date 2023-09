ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 3000 شخص (فيديو)

(مصراوي)

أعلن وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا، العاصفة دانيال، إلى 3 آلاف شخص، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 10 آلاف شخص، وذلك حسبما ذكرت قناة "المسار" الليبية.

وتوقع عبد الجليل أن يصل عدد المفقودين إلى 100 ألف شخص، مشيرًُا إلى أنه لا يوجد حصيلة نهائية لأعداد الضحايا والمفقودين حتى الآن.

وقال عبد الجليل إن الأوضاع في مدينة درنة "تزداد مأساوية" مع تعذر الوصول إلى أحياء كثيرة، مناشدًا الدول الصديقة بالإسراع لإنقاذ "ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".

