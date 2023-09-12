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ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 3000 شخص (فيديو)

01:14 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الدكتور عثمان عبد الجليل

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(مصراوي)

أعلن وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا، العاصفة دانيال، إلى 3 آلاف شخص، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 10 آلاف شخص، وذلك حسبما ذكرت قناة "المسار" الليبية.

وتوقع عبد الجليل أن يصل عدد المفقودين إلى 100 ألف شخص، مشيرًُا إلى أنه لا يوجد حصيلة نهائية لأعداد الضحايا والمفقودين حتى الآن.

وقال عبد الجليل إن الأوضاع في مدينة درنة "تزداد مأساوية" مع تعذر الوصول إلى أحياء كثيرة، مناشدًا الدول الصديقة بالإسراع لإنقاذ "ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، أنه يوجد نحو 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي أغرقت البلاد عقب العاصفة دانيال، حسبما ذكرت "العربية".

بدوره، قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن.

ووصلت العاصفة دانيال، وهي متوسطة القوى شرق ليبيا الأحد الماضي، وتركزت قوتها في بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي مما أدى لإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس لأيام.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، ونكست الأعلام، عقب فيضانات مدمرة ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد وتسببت في انهيار عدة سدود جرفت أمامها بلدات عديدة.

سوق مصراوى

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