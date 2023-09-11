السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي في الهند

الرياض - (د ب أ):

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي، اليوم الاثنين، أن المملكة ستدرس فتح مكتب لصندوق الثروة السيادي، في مدينة جوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي الهندية، غربي البلاد.

وأضاف الفالح، بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال إلى السعودية لفتح مكتب في المدينة، "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".

من جانبه، قال جويال "إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا للترويج للاستثمار في العاصمة الرياض".

واستعرض وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، العلاقات التجارية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وعقدت السعودية والهند، اليوم الإثنين، مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي.

ووقع الأمير بن سلمان ومودي محضر مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والتقى ولي العهد السعودي، عقب وصوله للهند رئيسة البلاد في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الهندي.

وفي كلمة له، قال ولي العهد السعودي، إن "العلاقات الهندية السعودية طويلة وممتدة، وعلى مستوى الدول العربية، ولم تشهد هذه العلاقة أي خلافات في تاريخها"، معربًا عن أمله بتعزيز هذه العلاقة لدفع التعاون الذي ينعكس على مستقبل الشعوب وخلق الفرص.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي يجمع بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.