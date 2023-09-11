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BBC

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 22 لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

08:33 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

أحداث 11 سبتمبر

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نيويورك - (د ب أ):
أحيا المواطنون في الولايات المتحدة ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد مرور 22 عاما، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات اليوم الاثنين.

وفي قداس تأبين في نيويورك، تلا الأقارب أسماء نحو 3000 شخص لقوا حتفهم في تلك الهجمات. وحضرت الفعالية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعمدة نيويورك إريك آدامز.

وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق خطابا تذكاريا قصيرا في ولاية ألاسكا الأمريكية في الساعة 1245 ( 2045 ) بتوقيت جرينتش) بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند.

يشار إلى أنه في 11 سبتمبر 2001 ، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في أعمال إرهابية صدمت العالم، حيث اختطف إرهابيون ثلاث طائرات وقادوها لترتطم ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وإلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن. فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.

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11 سبتمبر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الولايات المتحدة

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