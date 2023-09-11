المغرب يعلق الدراسة في البلدات الأكثر تضررًا بالزلزال

وكالات

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في 42 من البلدات الأكثر تضررًا بالزلزال داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

كما أعيد فتح 18 طريقًا رئيسيًّا على مستوى المناطق المتضررة، جراء زلزال المغرب. أمام حركة المرور.

وأٌفاد التلفزيون المغربي اليوم الاثنين، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2497 شخصًا، و2476 مصابًا.

وتسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.