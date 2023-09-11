في قطار مصفح.. أنباء عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا

كتبت- سلمى سمير:

أفاد مسؤول حكومي كوري جنوبي، اليوم الاثنين، أنه يعتقد بمغادرة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إلى روسيا عبر قطارًا خاصًا يقله إلى هناك، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وصرح المسؤول، للوكالة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية تظن أن القطار الذي يحمل كيم جونج أون يتجه نحو منطقة فلاديفوستوك، الأمر الذي أكد عليه مسؤول كبير آخر لم تكشف "يونهاب" عن اسمه.



يأتي هذا في وقت لم تتحدث كوريا الشمالية، عن ما إذا كان زعيمها بدأ رحلته إلى روسيا أم لا، بينما لم تؤكد موسكو أو تنفي الأنباء المتداولة بشأن الزيارة، وذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف، لشبكة "أر تي في أي" الروسية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق أن كيم ينوي استقلال القطار المصفح في رحلته إلى روسيا هذا الشهر، لإجراء مباحثات حول آليات التعاون العسكري بين البلدين وإرسال المزيد من الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا



وتأتي هذه الأنباء بعد توارد تقارير عن قمة تجمع كيم وبوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الذي انطلق يوم الأحد وسيستمر لمدة 4 أيام، الأمر الذي نفاه بيسكوف قائلًا "إن مثل هذه الاتصالات لم يتم التخطيط لها"



وإذا صدقت الأنباء عن زيارة الزعيم الشمالي فستكون الأولى له منذ أربع سنوات ونصف السنة.