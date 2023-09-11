إعلان

BBC

بعد حرائق الغابات.. ثوران بركان كيلاويا في هاواي الأمريكية (فيديو)

12:02 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

حرائق الغابات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بركان كيلاويا البالغ طوله 1247 مترًا في ولاية هاواي الأمريكية يشهد حالة من الثوران.

جاء الإعلان عن الثوران خلال بيان للهيئة نشرته عبر موقعها الرسمي قائلة "نسجل ثوران بركان كيلاويا".

وأفاد البيان أن ثوران البركان جاء بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، حيث رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.

وشهدت ولاية هاواي في الفترة الأخيرة حرائق غابات استمرت لأيام هرب سكان الولاية بسببها إلى المحيط لتفادي ألسنة اللهب، وتدمرت مساحات واسعة من الأراضي إضافة إلى وفاة العشرات من سكان الولاية.

سوق مصراوى

حرائق الغابات بركان كيلاويا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

اليوم.. العاصفة دانيال تصل مصر والأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد