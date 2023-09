بعد حرائق الغابات.. ثوران بركان كيلاويا في هاواي الأمريكية (فيديو)

(مصراوي)

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بركان كيلاويا البالغ طوله 1247 مترًا في ولاية هاواي الأمريكية يشهد حالة من الثوران.

جاء الإعلان عن الثوران خلال بيان للهيئة نشرته عبر موقعها الرسمي قائلة "نسجل ثوران بركان كيلاويا".

وأفاد البيان أن ثوران البركان جاء بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، حيث رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.

