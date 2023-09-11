بعد حرائق الغابات.. ثوران بركان كيلاويا في هاواي الأمريكية (فيديو)
(مصراوي)
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بركان كيلاويا البالغ طوله 1247 مترًا في ولاية هاواي الأمريكية يشهد حالة من الثوران.
جاء الإعلان عن الثوران خلال بيان للهيئة نشرته عبر موقعها الرسمي قائلة "نسجل ثوران بركان كيلاويا".
وأفاد البيان أن ثوران البركان جاء بعد فترة من النشاط الزلزالي العالي، حيث رفعت الهيئة مستوى خطر التحليق في المنطقة من البرتقالي إلى الأحمر.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا هو الثوران الثالث لبركان كيلاويا منذ بداية العام الجاري.
🚨#BREAKING: Kilauea Volcano has just begun to Erupt as it’s currently unleashing Massive Lava Fountains inside the volcano’s crater— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 11, 2023
📌#Hawaii | #USA
Hawaii’s Kilauea volcano, one of the world's most active volcanoes, has just begun erupting just moments ago and is currently… pic.twitter.com/wyOP7Bnt58
وشهدت ولاية هاواي في الفترة الأخيرة حرائق غابات استمرت لأيام هرب سكان الولاية بسببها إلى المحيط لتفادي ألسنة اللهب، وتدمرت مساحات واسعة من الأراضي إضافة إلى وفاة العشرات من سكان الولاية.
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