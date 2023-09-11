أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 269 ألفًا منذ اندلاع الحرب

كييف - (د ب أ)



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، إلى نحو 269 ألفا و210 جنود، من بينهم 580 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأحد فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4560 دبابة و8767 مركبة قتالية مدرعة و5839 من أنظمة المدفعية و 760 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و512 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4628 طائرة مسيرة، و1455 صاروخ كروز، و19 سفينة حربية، و8370 من المركبات وخزانات الوقود، و7877 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.