العراق: إيرادات صادرات النفط في أغسطس تجاوزت 8 مليارات دولار
بغداد - (د ب أ):
أعلن العراق مساء اليوم الجمعة أن متوسط صادراته من النفط خلال آب/ أغسطس تجاوزت 3 ملايين و423 الف برميل يوميا غالبيتها من حقول وسط وجنوبي البلاد عبر ميناء البصرة /550 كم أقصى جنوبي العراق /.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي إن مبيعات الخام الشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 8مليارات و846 مليون دولار، فيما تجاوز سعر برميل النفط العراقي حاجز 83 دولارا للبرميل.
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