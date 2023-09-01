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العراق: إيرادات صادرات النفط في أغسطس تجاوزت 8 مليارات دولار

11:50 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

إيرادات صادرات النفط

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بغداد - (د ب أ):
أعلن العراق مساء اليوم الجمعة أن متوسط صادراته من النفط خلال آب/ أغسطس تجاوزت 3 ملايين و423 الف برميل يوميا غالبيتها من حقول وسط وجنوبي البلاد عبر ميناء البصرة /550 كم أقصى جنوبي العراق /.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي إن مبيعات الخام الشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 8مليارات و846 مليون دولار، فيما تجاوز سعر برميل النفط العراقي حاجز 83 دولارا للبرميل.

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