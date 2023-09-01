العراق: إيرادات صادرات النفط في أغسطس تجاوزت 8 مليارات دولار

بغداد - (د ب أ):

أعلن العراق مساء اليوم الجمعة أن متوسط صادراته من النفط خلال آب/ أغسطس تجاوزت 3 ملايين و423 الف برميل يوميا غالبيتها من حقول وسط وجنوبي البلاد عبر ميناء البصرة /550 كم أقصى جنوبي العراق /.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان صحفي إن مبيعات الخام الشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 8مليارات و846 مليون دولار، فيما تجاوز سعر برميل النفط العراقي حاجز 83 دولارا للبرميل.