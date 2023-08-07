الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى مالي وبوركينا فاسو
باريس - (بي بي سي)
أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية اليوم، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بوركينا فاسو ومالي حتى الحادي عشر من أغسطس الحالي.
وقالت الخطوط الفرنسية إن قرارها جاء بعد إغلاق قادة الانقلاب في النيجر المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر.
وأضاف متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الشركة تتوقع زيادة في وقت الرحلات المغادرة من المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وفي وقت متأخر من يوم أمس، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.
وجاء تعليق المساعدات، بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الانقلابيين العسكريين في النيجر بمثابة "إعلان حرب".
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