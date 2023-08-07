استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا برصاص مستوطن إسرائيلي في رام الله

رام الله - (د ب أ)

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلي قبل أسبوع في رام الله في الضفة الغربية ، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وصرح مدير مجمع فلسطين الطبي في رام الله أحمد البيتاوي ، بأن الفتى البالغ من العمر 17 عامًا توفى متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل عدة أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله.

وأوضح أن الفتى لفظ أنفاسه صباح اليوم جراء معاناته من جلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن.

وذكر رئيس بلدية سلواد رائد حامد ، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن مستوطنا إسرائيليا أطلق الرصاص على الفتى أثناء تواجده في مركبة قرب مستوطنة "عوفرا" في الأول من الشهر الجاري.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم العظمى من الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل إثر حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية من بينها جنين التي شهدت مواجهات.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى عصر أمس برصاص قوات إسرائيلية خاصة على مفرق بلدة عرابة جنوبي جنين، بعد استهدافهم بإطلاق نار كثيف داخل مركبة كانوا يستقلونها.