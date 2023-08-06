واشنطن تواجه اتهامات إيرانية بتشجيع التهريب في منطقة الخليج

طهران - (د ب أ)

اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة بتشجيع التهريب في منطقة الخليج، في أحدث مؤشر على تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال خامنئي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، "اليوم يستهدف الأمريكيون ناقلات النفط ويساعدون شبكات التهريب البحري في منطقتنا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف خامنئي "هذا انتهاك كبير من جانبهم."

وتأتي هذه التصريحات، وهي أول خطاب علني لخامنئي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد صدور تقرير في 3 أغسطس ذكر أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى نشر أفراد عسكريين على متن السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في محاولة لمواجهة العدوان الإيراني.

ومن ناحية اخرى، قالت وكالة "نور نيوز" الحكومية إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تستخدم الحماية البحرية كذريعة لتوسيع الوجود العسكري في الخليج" ، بحسب منشور على "تويتر" المعروف الآن باسم "إكس".