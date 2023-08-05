وكالات:

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إصابة شخص في إطلاق نار بتل أبيب، لافتة إلى أنه تم تحييد مطلق النار وتلقيه العلاج.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد كبير من عناصرها منتشرة في موقع إطلاق النار في تل أبيب.

وأشارت إلى أنه لا يوجد المزيد من التفاصيل حول الواقعة.