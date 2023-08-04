بوتين يأمر بفرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الروسية للمساعدة في تمويل الحرب
موسكو - ( د ب أ ):
أقر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الروسية الكبرى فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للموازنة على خلفية الانفاق الهائل على حربها في أوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبرج للآنباء اليوم الجمعة أن الشركات ستخضع لضريبة بنسبة 10٪ تدفع على الفارق فى الربح فى العام المالى 2021-2022 مقارنة بالعام المالى 2018 - 2019 .
ويطبق القانون على الشركات التى حققت ربحا سنويا متوسطا يزيد على مليار روبل ( 5ر10 مليون دولار ) خلال تلك الفترة .
ونقلت الوكالة عن وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف قوله إن الحكومة تتوقع جمع حوالي 300 مليار روبل من هذا القرار .
وستنخفض نسبة الضريبة إلى النصف لتصل إلى 5٪ للشركات التي تختار دفع الضريبة قبل 30 نوفمبر ، وفقًا للقانون المنشور في موقع التشريعات الإلكترونى الخاص بالحكومة . ويتم إعفاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك منتجي النفط والغاز وتعدين الفحم من هذه الضريبة .
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