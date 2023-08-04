استشهاد فلسطيني في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا، 19 عاما، قتل جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله .

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الشاب أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطنين على قرية برقة قبل أن يتم إعلان وفاته لاحقا.

وذكرت الوكالة أن طفلا، 4 أعوام، أصيب في وقت سابق اليوم جراء دهسه من قبل مستوطن في منطقة تل الرميدة في مدينة الخليل.

يأتي ذلك فيما رصدت الأمم المتحدة "ارتفاعا كبيرا" في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية العام الجاري.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي الفلسطينية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

من جهة أخرى أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر "اعتداء" قوات إسرائيلية عليه ظهر الجمعة في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

كما أصيب فلسطيني وزوجته برضوض وكسور إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهما بالضرب في مسافر يطا جنوب الخليل.

وشهدت مسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي ما أسفر عن عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكان شاب فلسطيني، 18 عاما، قتل فجر اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته مدينة طولكرم ومخيمها.

من جهته صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأن "شعور الجناة في الجيش الإسرائيلي بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب تلك الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وقتل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية عام 2023 الجاري بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية غالبيتهم العظمى في الضفة الغربية خلال عمليات مداهمة شبه يومية للجيش الإسرائيلي.

وسجل عام 2022 مقتل 230 فلسطينيا من بينهم 171 من الضفة الغربية.