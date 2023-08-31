بري يدعو إلى حوار بشأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني الشهر المقبل

بيروت - (د ب أ):

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان، ودعا إلى حوار بشأنه في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية لمدة أقصاها 7 أيام، وبعدها يتم الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بري في كلمة له اليوم الخميس، :"اللحظة الآن في لبنان هي الأخطر"، سائلاً "هل أصبحت الدعوة إلى التوافق والحوار جريمة؟ وأي قيمة للبنان إذا سقطت فيه ميزة الحوار؟".

وحول التهديدات الإسرائيلية للبنان، قال الرئيس بري "مع تصاعد وتيرة التهديدات في الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان وآخرها إعادة لبنان إلى العصر الحجري، نؤكد أنَّ حركة "أمل" معنية إلى جانب إخوتها في حزب الله بأن يكون كل فرد منها فدائيًا للدفاع عن حدود لبنان".

وعن الوضع الفلسطيني قال بري " القدس هي قبلتنا والرهان يبقى على سواعد المقاومين في كل فلسطين المحتلة".

وعن الوضع في سورية أكد الرئيس بري الوقوف " إلى جانب سوريا وحقها في الاستفادة والاستثمار في حقولها، ونقدر ما بدأته السعودية ومصر والجزائر من مبادرة، وعودة سورية إلى الجامعة العربية، ونستغرب حالة التخبط والخجل في الموقف اللبناني الرسمي لبنان".

وعن إعادة تفعيل العلاقات الإيرانية السعودية قال "نقدر عاليًا لقيادات إيران والسعودية الاتفاق بينهما، وتنفيذه يعود بالنفع على المنطقة كلها".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة سياسية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.