توجهات لاعتماد صيغة تمدد لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ)

أفاد تقرير لبناني، اليوم الخميس، بأن التواصل الدبلوماسي الدولي مفتوح بشأن مشروع صيغة جديدة للتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)، بين بيروت وباريس وواشنطن وأبوظبي.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني اليوم عن مصادر ترجح أن "يتم بت التمديد على قاعدة إرضاء الفريقين أي الذي يطالب بتنسيق "يونفيل" مع الجيش اللبناني، والذي يشدد على تصرف القوات الدولية من دون التنسيق مع الدولة اللبنانية".

ورفضت المصادر "استباق الحديث عن المشروع، باعتبار أن التواصل قائم لإدخال تعديلات على الصيغة القائمة"، لافتة إلى أن تُبت المسألة عصر اليوم .

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب توجه إلى نيويورك الأربعاء قبل الماضي ليلتحق بالوفد اللبناني الرسمي إلى مجلس الأمن الدولي، لمواكبة النقاش حول قرار التمديد لـ "يونيفل" لسنة أخرى يتوقع صدوره اليوم.

وكان مجلس الأمن الدولي مدّد في 31 أغسطس من العام الماضي ولاية قوة "يونيفيل".

وأُنشئت "يونيفل" بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.