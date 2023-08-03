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BBC

السعودية تحذر من منتج "بامية" مصري يحتوي على حشرات

07:13 م الخميس 03 أغسطس 2023

أرشيفية

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وكالات

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية "SFDA.FD/GSO 1978" البامية المجمدة

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل "باركود" رقم (6224000745219) ووزن 400 جرام

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.

سوق مصراوى

السعودية البامية بامية مجمدة سنابل

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