السعودية تحذر من منتج "بامية" مصري يحتوي على حشرات
وكالات
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.
وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية "SFDA.FD/GSO 1978" البامية المجمدة
هيئة #الغذاء_والدواء تحذّر من منتج "بامية زيرو مجمدة" للعلامة التجارية "سنابل" برقم دفعة (BK3006NA)، لوجود إصابات حشرية.https://t.co/buTr8iw3VB pic.twitter.com/SZ6B53csEE— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 3, 2023
وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل "باركود" رقم (6224000745219) ووزن 400 جرام
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.
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