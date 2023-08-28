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روسيا تعلن إسقاط مسيرتين وصاروخ كروز فوق القرم

03:57 م الإثنين 28 أغسطس 2023

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلن الجيش الروسي إسقاط طائرتي درون وصاروخ كروز شبه جزيرة القرم التي ضمتها القوات الروسية عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية " إنه تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الاتحاد الروسي" مضيفة أنه تم تدمير صاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة ساحل القرم.

وتحدثت الوزارة في وقت سابق عن إسقاط طائرتي درون، حيث قال المدون العسكري الروسي، ريبار إنهما كانتا طائرتي استطلاع من طراز " تيكفير" المصنعة في البرتغال.

وأضاف أنه تم إسقاطهما شمال القرم، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من المعلومات بصورة مستقلة.

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