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المرصد: انفجار في قاعدة عسكرية تركية شمالي سوريا

12:20 م الأحد 27 أغسطس 2023

انفجار

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دمشق - (د ب أ)

ضرب انفجار قوي قاعدة عسكرية تركية في الريف الشمالي لمحافظة حلب شمالي سوريا في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني بعد منتصف ليل السبت أن القاعدة المستهدفة تقع في قرية العيون شرق مدينة مارع.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار القوي نجم عن هجوم صاروخي أصاب متفجرات داخل القاعدة العسكرية التركية.

وأوضح المرصد أنه من غير الواضح من المسؤول عن الهجوم كما لم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا أو حدوث إصابات جراء الانفجار.

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انفجار في قاعدة عسكرية تركية سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

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