واشنطن تصدر 34 ألف تأشيرة هجرة لأفغان عملوا مع هيئات أمريكية

كابول - (د ب أ)

قال مسؤولون بالسفارة الأمريكية لدى أفغانستان إن الولايات المتحدة أصدرت ما يقرب من 34 ألف تأشيرة هجرة خاصة للأفغان الذين خاطروا بحياتهم بالعمل مع هيئات أمريكية مختلفة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021.

وقام الدبلوماسيون الأمريكيون في جميع أنحاء العالم بالتعامل مع طلبات التأشيرة الأفغانية، وفقا للسفارة، التي تعمل الآن من قطر بدلا من كابول.

وذكرت السفارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة: "لن نتوقف".

وأجلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأفغان خلال الانسحاب الفوضوي للقوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان في أغسطس 2021.

ويبحث الآلاف من الأفغان جاهدين عن سبل للهروب من الاضطرابات، على أمل الوصول في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة أو أي دولة غربية أخرى.

وفرض حكام طالبان سلسلة من السياسات الأصولية الصارمة، بما في ذلك حظر التعليم بعد المدرسة الابتدائية للفتيات والنساء.

ويعيش العديد من الأفغان في ظروف صعبة في دول مجاورة مثل إيران أو باكستان في انتظار قرارات بشأن طلبات الحصول على تأشيرات.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 152 ألف مواطن أفغاني تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.