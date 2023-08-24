أوكرانيا تنفذ عملية خاصة في القرم

(وكالات)

أعلنت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية اليوم الخميس أن جنودا أوكرانيين وصلوا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بعد القيام بعملية إنزال غرب القرم في بلدتي بلدتي أولينيفكا وماياك.

وقال ممثل جهاز المخابرات أندريه يوسوف، إن الزوارق المائية والطيران شاركت في معركة في "شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا" في الصباح مضيفا أن العملية جرت في كيب ترخانكوت وأن جميع المهام تمت بنجاح دون خسائر في الجانب الأوكراني، بينما لم تعلق روسيا حتى الآن على تلك التصريحات.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا بيوم الاستقلال الثاني للبلاد منذ بداية الغزو الروسي.

وصرح جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تلجرام: "تكبد العدو خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجدداً فوق القرم الأوكرانية".

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم نحتفل بالذكرى الثانية والثلاثين لاستقلالنا - استقلال أوكرانيا. عيد الشعب الحر".