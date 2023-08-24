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تركيا تعلن فتح مضيق الدردنيل عقب إغلاقه بسبب حرائق الغابات

02:26 م الخميس 24 أغسطس 2023

مضيق الدردنيل

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إسطنبول - (د ب أ)

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، استئناف حركة المرور في اتجاه واحد في مضيق الدردنيل الرئيسي إثر السيطرة على حريق غابات في المنطقة، بعد وقف الحركة ليومين.

وقال وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي في تصريحات عبر التلفزيون، إن القناة الملاحية الضيقة التي تربط البحر الأسود ببحر أيجه، أصبحت مفتوحة الآن أمام حركة المرور في اتجاه واحد.

وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ،تويتر سابقا، إن المضيق سوف يظل مفتوحا أمام حركة السفن المتجهة شمالا.

ودفع حريق غابات في محافظة جناق قلعة التي تحد المضيق، إلى إجلاء أكثر من 1400 شخص.

وقال يوماكلي إن الحريق ألحق أضرارا بسبعة منازل و29 إسطبلا ومخزنا للحبوب في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من أربعة آلاف هكتار، بينما يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.

وتعاني تركيا من موجة حر اجتاحت البلاد خلال الصيف، مما أدى إلى حرائق غابات عبر البلاد.

وأغلقت تركيا مضيق الدردنيل أمام السفن أمس الأربعاء لإخلاء المنطقة لنحو 38 طائرة ومروحية تحاول إخماد حرائق الغابات.

وقال مصطفى جان، رئيس شركة النقل البحري "ترانسبوسفور" ومقرها إسطنبول، إن نحو 250 سفينة كانت تنتظر لعبور مضيقي الدردنيل والبوسفور حتى صباح اليوم الخميس.

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