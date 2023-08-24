بوتين يعلن عن عزمه لتوطيد العلاقات بين روسيا ومصر

(مصراوي)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس في جنوب أفريقيا يوم الخميس في البيان الختامي لها إن بلاده عازمة على توطيد علاقاتها بعدد من الدول الأفريقية بينها مصر وإنها ستظل شريكا يعتمد عليه في إمدادات الغذاء والوقود

وصرح بوتين بأنه رغم العراقيل التي تواجهها بلاده إلا أن روسيا ستقدم خلال أشهر قليلة ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب، إلى 6 دول أفريقية.

وأكد بوتين في كلمته التي ألقاها عبر رابط فيديو، أن إمدادات الوقود الروسية ستساعد الحكومات الأفريقية على احتواء ارتفاع الأسعار مشيرا إلى امتلاك روسيا أكثر من 30 مشروعا للطاقة في دول أفريقية.

وأضاف بوتين خلال كلمته، أن روسيا تسعى لزيادة التعاون في مجال طاقة من خلال بناء شركة "روس آتوم" الروسية في محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية، مؤكدا على امتلاك روسيا للكثير لتقديمه لشركائها.

ودعى بوتين لضرورة العمل من أجل خفض انبعاثات الطاقة البترولية والتوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء، وتلافي نفس الأخطاء المتكررة عند التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة.

وأفاد بوتين بأن روسيا لديها مصلحة في تعزيز العلاقات مع أفريقيا من خلال إنجاز المشاريع المختلفة في القطاعات المختلفة.