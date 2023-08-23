ترامب: سيتم اعتقالي غدًا بسبب نزاهتي في الانتخابات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل يوم من تسليم نفسه للسلطات غدا، "إنه لم يحارب أحد من أجل نزاهة الانتخابات مثله، لذلك سيتم اعتقاله فى قضية التدخل لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة 2020 بولاية جورجيا".

وأشار ترامب وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية، لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للحصول على دعم الحزب في انتخابات 2024، عبر منصته تروث سوشيال، إلى أنه سيسلم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، مهاجمًا مرة أخرى المدعية العامة فاني ويليس التي وصفها بـ "اليسارية المتطرفة".

يذكر أنه تم تحديد كفالة بمئة ألف دولار لسبعة متهمين آخرين من بينهم جينا اليس، المحامية السابقة لحملة ترامب.

وقد تمكنت حملة تبرعات لصالح اليس من جمع نحو 95 ألف دولار حتى الثلاثاء، للمساعدة في تمويل نفقاتها القانونية، بينما تم تحديد كفالة ترامب بـ 200 ألف دولار.

وفي 14 أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا إلى دونالد ترامب و17 آخرين تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم، لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.