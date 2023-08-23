ارتكب جريمته وأحرق نفسه.. طالب يطعن زميله في رأسه داخل مدرسة (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

قام مراهق ألماني بطعن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات داخل مدرسة في مدينة بيشوفسفيردا شرق ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت الشرطة الألمانية.

وحسب بيان الشرطة فإن مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا هاجم تلميذ في مجمع المدارس الذي يضم طلاب المدرسة الإبتدائية والثانوية بسكين وطعنه في رأسه ورقبته ثم قام بإضرام النار في جسده.

وصرحت الشرطة أنها تمكنت من إطفاء الشاب الثانوي والقبض عليه على الفور ونقله للرعاية الصحية بينما تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه لا تزال دوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الشرطة أنه تم إخلاء مبنى المدرسة من الطلاب والمعلمين الذين كانوا حاضرين وقت الهجوم وتم نقلهم إلى مكان آمن.

وجمعت مديرة المدرسة الطلاب وجميع الموظفين في المدرسة عقب وقوع الجريمة لكنهم لا يريدوا الإجابة على أسئلة الصحفيين في الوقت الحالي بعد دخولهم في حالة صدمة بعد وقوع الجريمة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "برلينر مورجين بوست".

وتوجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث عقب تلقيها مكالمة طارئة بوقوع جريمة في حوالي الـ 10 صباحا، مستخدمة مروحيتين عسكريتين لتأمين المكان. وأفادت الشرطة أن حالة الطفل مستقرة في الوقت الحالي.