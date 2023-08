استمرار حرائق الغابات في تركيا لليوم الثاني (فيديو)

إسطنبول - (د ب أ)

تحاول فرق الإطفاء التركية لإخماد حريق غابات هائل، في محافظة "جناق قلعة" غرب البلاد، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي في تصريحات متلفزة إن الرياح القوية تجعل من الصعب إخماد الحريق.

Canakkale Türkiye is on fire. The fire is moving towards the centre. Villages were evacuated as a precautionary measure. The fire is spreading rapidly with the effect of the wind.#Turkey #Canakkale #çanakkale #Türkiye #fire #fires #yangın pic.twitter.com/ozFTMSjNKp