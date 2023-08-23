استمرار حرائق الغابات في تركيا لليوم الثاني (فيديو)

إسطنبول - (د ب أ)

تحاول فرق الإطفاء التركية لإخماد حريق غابات هائل، في محافظة "جناق قلعة" غرب البلاد، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي في تصريحات متلفزة إن الرياح القوية تجعل من الصعب إخماد الحريق.

Canakkale Türkiye is on fire. The fire is moving towards the centre. Villages were evacuated as a precautionary measure. The fire is spreading rapidly with the effect of the wind.#Turkey #Canakkale #çanakkale #Türkiye #fire #fires #yangın pic.twitter.com/ozFTMSjNKp — PxPx2025 (@PxPx2025) August 22, 2023

وأدى الحريق إلى إغلاق مضيق الدردنيل، على طول محافظة جناق قلعة، أمام حركة الشحن أمس الثلاثاء. ويقع على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب غرب إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.

وأعلنت السلطات في وقت سابق إجلاء أكثر من 1250 شخصا حتى الآن ونقل 82 آخرين إلى المستشفيات. وتشارك ثماني طائرات و26 مروحية حاليا في جهود إطفاء الحريق مع أكثر من 2650 شخصا على الأرض.

Türkiye Çanakkale is on fire. An area of 15.1 km is burning. 6 villages were evacuated. The burning of the areas with livestock draws attention. Many livestock perished.😢 Agricultural lands and forest areas are on fire.

#Turkey #Canakkale #çanakkale #Türkiye #fire #fires pic.twitter.com/eEbGAwGgB8 — PxPx2025 (@PxPx2025) August 22, 2023

وتم إرسال سفينة إنقاذ إلى ميناء جناق قلعة للمساعدة في جهود إخماد الحرائق، طبقا لما أعلنته هيئة سلامة السواحل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر).

وتشهد تركيا موجة حارة خلال فصل الصيف ، مما أدى إلى نشوب حرائق هائلة بمختلف أنحاء البلاد.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق في "جناق قلعة".