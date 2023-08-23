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BBC

استمرار حرائق الغابات في تركيا لليوم الثاني (فيديو)

02:14 م الأربعاء 23 أغسطس 2023

حرائق الغابات

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إسطنبول - (د ب أ)

تحاول فرق الإطفاء التركية لإخماد حريق غابات هائل، في محافظة "جناق قلعة" غرب البلاد، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي في تصريحات متلفزة إن الرياح القوية تجعل من الصعب إخماد الحريق.

وأدى الحريق إلى إغلاق مضيق الدردنيل، على طول محافظة جناق قلعة، أمام حركة الشحن أمس الثلاثاء. ويقع على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب غرب إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا.

وأعلنت السلطات في وقت سابق إجلاء أكثر من 1250 شخصا حتى الآن ونقل 82 آخرين إلى المستشفيات. وتشارك ثماني طائرات و26 مروحية حاليا في جهود إطفاء الحريق مع أكثر من 2650 شخصا على الأرض.

وتم إرسال سفينة إنقاذ إلى ميناء جناق قلعة للمساعدة في جهود إخماد الحرائق، طبقا لما أعلنته هيئة سلامة السواحل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر).

وتشهد تركيا موجة حارة خلال فصل الصيف ، مما أدى إلى نشوب حرائق هائلة بمختلف أنحاء البلاد.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق في "جناق قلعة".

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