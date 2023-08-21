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BBC

حريق هائل يلتهم مركز ثقافي وسط إسطنبول (فيديو)

01:10 م الإثنين 21 أغسطس 2023

حريق مركز ثقافي وسط إسطنبول

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كتبت- سلمى سمير:

اندلع حريق هائل في مركز ثقافي يدعى "الشهيد إرول أولجوك"، في منطقة كيراش إسطنبول، لأسباب لا تزال خفية حتى الآن، وذلك حسبما أفادت صحيفة " تي جي ألا تي هبر" التركية.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق الضخم الذي تمكن المارة من رؤية دخانه الكثيف من على بعد أميال. ويتكون مبنى المركز الثقافي من 4 طوابق.

وامتد الحريق إلى المبنى المجاور المكون من 30 طابقا ولحقت به أضرارا جسيمة. ولم تعلن الفرق الطبية حتى الآن عن وقوع أي وفيات أو إصابات بسبب الحريق، لكن سكان المبنى امجاور للمركز قاموا بإخلائه فور اندلاع الحريق مما تسبب في حالة ذعر بينهم،

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