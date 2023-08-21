حريق هائل يلتهم مركز ثقافي وسط إسطنبول (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

اندلع حريق هائل في مركز ثقافي يدعى "الشهيد إرول أولجوك"، في منطقة كيراش إسطنبول، لأسباب لا تزال خفية حتى الآن، وذلك حسبما أفادت صحيفة " تي جي ألا تي هبر" التركية.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü. pic.twitter.com/IsrLRWXLmO — Sabah (@sabah) August 21, 2023

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق الضخم الذي تمكن المارة من رؤية دخانه الكثيف من على بعد أميال. ويتكون مبنى المركز الثقافي من 4 طوابق.

Esenyurt'ta bulunan kültür merkezinde çıkan yangın böyle görüntülendi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken binada maddi hasar oluştu. pic.twitter.com/nP9cIBxynu — Aykırı (@aykiricomtr) August 21, 2023

وامتد الحريق إلى المبنى المجاور المكون من 30 طابقا ولحقت به أضرارا جسيمة. ولم تعلن الفرق الطبية حتى الآن عن وقوع أي وفيات أو إصابات بسبب الحريق، لكن سكان المبنى امجاور للمركز قاموا بإخلائه فور اندلاع الحريق مما تسبب في حالة ذعر بينهم،

