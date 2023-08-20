وزير الأمن الإيراني يعلن اعتقال جواسيس من فرنسا وبريطانيا والسويد

طهران - (د ب أ):

أعلن وزير الامن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت جواسيس من فرنسا والسويد وإنجلترا ودول أخرى.

وأضاف خطيب، في كلمة خلال الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، "تصريحات قائد الثورة الاسلامیة حول الحرس الثوري تبعث على الفخر حيث وصف سماحته الحرس الثوري كأكبر منظمة مناهضة للإرهاب في العالم تلعب دورا فاعلا في تحقيق التقدم في البلاد."، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال خطيب، في إشارة إلى قدرات أجهزة الاستخبارات الإيرانية، "أجهزة الاستخبارات ألقت القبض على جواسيس من فرنسا والسويد وإنجلترا والعديد من الدول الأخرى، وحتى بعضهم حُكم عليه بالإعدام رغم الضغوط التي مارستها تلك الدول وتم تنفيذ الحكم".

وأضاف خطيب، في إشارة إلى دور الولايات المتحدة في تشكيل تنظيم داعش وعلاقة عناصره بالكيان الصهيوني، "دخل نحو 200 من هذه العناصر البلاد بهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومزعزعة للاستقرار في البلاد والمنطقة، إلا ان الاعتقالات الأخيرة جعلت تحركاتهم عديمة الجدوى".

وقال وزیر الأمن، في إشارة إلى الأزمات الداخلية للکیان الصهيوني، إن الوضع الذي يواجهه الکیان الصهيوني كل يوم هو نتيجة المقاومة. النظام الصهيوني، الذي ادعى ذات يوم أنه القوة الرابعة في العالم، يتحدث اليوم عن انهياره الداخلي".