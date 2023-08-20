مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية في قبرص
(مصراوي)
دعت مصر على لسان وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إلى "التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة الماضي".
وأكد بيان الخارجية على أهمية "احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة".
كما دعت مصر إلى "العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
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