مقتل شخص وإصابة 14 إثر انفجار غازى في أسبانيا
مدريد- (د ب أ)
لقيت امرأة حتفها وأصيب 14 شخصا إثر انفجار غازي، أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني بشمال غرب مدريد، مساء يوم أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنته خدمات الطوارئ.
وتم نقل 12 شخصا إلى المستشفيات، بحسب ما قالته إيرين كارفاجال، عمدة مدينة بلد الوليد التي شهدت وقوع الحادث.
وأصيب رجل ونجله بجروح خطيرة ويتلقيان العلاج حاليا في قسم العناية المركزة، بعد إصابتهم بحروق بالغة.
ووقع الانفجار فى المبنى السكني المكون من أربعة طوابق، قبل وقت قصير من الساعة 11 مساء الثلاثاء (2100 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما قاله مسؤولون، حيث أشاروا إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحادث.
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