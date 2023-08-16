الأعلى في تاريخها.. درجات الحرارة في تركيا تتجاوز الأرقام القياسية

إسطنبول - (د ب أ)



أعلنت تركيا تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 49.5 درجة مئوية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن ظاهرة الموجات الحارة في حوض البحر المتوسط سوف تستمر حتى أربعينيات القرن الجاري.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوزهسكي، على منصة التواصل الاجتماعي، "إكس"، "تويتر" سابقا، في وقت متأخر مساء الثلاثاء إنه تم رصد درجة الحرارة القياسية أمس الثلاثاء في محافظة إسكي شهير بوسط الأناضول.

وأضاف أوزهسكي، أن درجة الحرارة القياسية السابقة كانت49.1 درجة مئوية وتم تسجيلها في عام 2021.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، من أن موجة الحر ستستمر في تجاوز درجات الحرارة الموسمية العادية بما يصل إلى 11 درجة.

وقال أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إسطنبول التقنية باريش أونول، إن تغير المناخ هو السبب الرئيسي وراء درجات الحرارة القياسية.

وقال أونول، عبر الهاتف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه رغم أن ظاهرة النينيو المناخية تجلب أيضا درجات حرارة قياسية، أصبحت موجات الحرارة أكثر تواترا وتستمر لفترة أطول.

وأضاف أونول " سوف تتعرض تركيا لدرجات حرارة مرتفعة أكثر بكثير خلال الثلاثين إلى الأربعين سنة القادمة مثل باقي منطقة البحر المتوسط".

وتوقع أونول أن تصبح ذروة موسم السياحة في منطقة البحر المتوسط في شهري سبتمبر و أكتوبر من عام 2040، مضيفا أن إدارة المياه ستكون أساسية للمنطقة، كما توقع حدوث جفاف في أشهر الصيف في السنوات المقبلة.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الوقود الأحفوري. ووفقا للبيانات الرسمية، تم إنتاج نحو 6 .34٪ من الكهرباء من الفحم و 2 .22٪ من الغاز الطبيعي في عام 2022.

وقال أوزهسكي إن تركيا تهدف إلى الوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2053.