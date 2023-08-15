البنتاجون يكشف حقيقة وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق
وكالات
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك".
ونقل موقع الحرة الأمريكي عن المسؤول قوله: "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله".
وأشار المسؤول،" إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أميركية "لا علاقة لها بالقوات الأمريكية".
وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصفوه بـ "تحركات عسكرية أميركية" في العراق. ليؤكد المتحدث باسم البنتاجون بأنها غير صحيحة.
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