ترامب يكشف مفاجآت جديدة بشأن اتهامه بتزوير الانتخابات في جورجيا

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سينشر "تقريرا طويلا ومعقدا ومفصلا، لا يمكن التشكيك به عن تزوير الانتخابات الرئاسية الذي حدث في جورجيا"، وذلك في مؤتمر صحفي كبير يعقد الساعة 11:00 صباحًا يوم الإثنين، من الأسبوع المقبل في بيدمينستر، نيو جيرسي.

وقال ترامب، على شبكة "تروث سوشيال": "بناءً على نتائج هذا التقرير الحاسم، يجب إسقاط جميع التهم ضدي وضد الآخرين، ستكون هناك تبرئة كاملة".

واتهم الرئيس السابق المحققين بأنهم "لم يلاحقوا أولئك الذين زوروا الانتخابات، بل ذهبوا وراء أولئك الذين قاتلوا للعثور على المزوّرين".

ووافقت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، على لائحة من 10 تهم تتعلق بمحاولات الرئيس الأميركي السابق ترمب وبعض حلفائه الرئيسيين قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية في عام 2020.

ومساء الإثنين، أظهرت لقطات تلفزيونية أمريكية في محكمة في أتلانتا، حزما من الوثائق قدمت إلى قاضٍ لكن لم تُكشف على الفور أسماء المتهمين أو التهم الموجهة إليهم، وأظهرت اللقطات القاضي خلال توقيعه النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين الكبرى. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام تطال عددا كبيرا من المتهمين.

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترمب (77 عاما) هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" لعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وكتب الرئيس السابق "أولئك الذين زيفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون، وهم من يجب مقاضاتهم".

وقال المحلل السياسي في جامعة ولاية جورجيا أنتوني كريس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هناك العديد من المتهمين على الأرجح، مما سيظهر نمطًا من السلوك غير القانوني (استهدف) قلب الانتخابات في جورجيا: القرصنة والبيانات الكاذبة والمضايقات... إلخ".

ويتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترمب وعدد من المشتركين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

وتشكل الولاية الجنوبية التي فاز بها الرئيس جو بايدن بأقل من 12000 صوت عام 2020، أخطر تهديد لحرية ترامب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.

وحتى لو تم انتخابه، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.