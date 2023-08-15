بوتين يوجه انتقادات حادة للقوى الغربية

موسكو 15 آب/أغسطس(د ب أ)-

استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناسبة افتتاح مؤتمر أمني في موسكو اليوم الثلاثاء، لتوجيه انتقادات لاذعة مألوفة للقوى الغربية، وألقى عليها باللائمة في تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء العالم.

وقال بوتين، في رسالة عبر الفيديو للحضور في المؤتمر، إن سبب النزاعات في أجزاء كبيرة من العالم يرجع فقط إلى "المغامرات الجيوسياسية والسلوك الأناني الاستعماري الجديد للغرب".

وكان من بين الحضور في المؤتمر وزير الدفاع الصيني الجديد لي شانج فو.

وتابع بوتين، الذي أمر بشن أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 بغزوه الشامل لأوكرانيا قبل 18 شهرا تقريبا، أن هناك قوى غربية سرية تضع الشعوب فى مواجهة بعضها البعض بهدف إيجاد دول تابعة لها .

وأضاف أن الهدف هو "استغلال مواردها بلا رحمة في إطار نظام استعماري جديد".

وتحاول موسكو على مايبدو، انتهاز فرصة مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي لتدعيم التحالفات.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تريد زيادة التعاون مع الدول الآسيوية مثل الهند وفيتنام وميانمار ومنغوليا ولاوس وإندونيسيا وبنجلاديش.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الصيني لي شانج إن بلاده أقامت تعاونا عسكريا مع أكثر من 150 دولة حول العالم وتريد تقويته.

ووفقا لنسخة باللغة الروسية لخطابه اليوم الثلاثاء، أمام الحاضرين في موسكو ، قال لي شانج إن بكين تسعى إلى رفع مستوى التعاون العسكري مع الدول الأوروبية وتعزيز الشراكات التقليدية مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ.