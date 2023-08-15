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مسؤول أممي يحذر من تبعات نقص الدعم المالي للمساعدات الإنسانية في أفغانستان

01:48 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أفغانستان

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نيويورك - (بي بي سي)

حذر المنسق الأممي الجديد لجهود المساعدات الإنسانية لأفغانستان، دانييل اندريس، من أن النقص الكبير في التمويل قد يؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد وانتشار كبير للجوع.

وتأتي تصريحات أندريس لبي بي سي في الوقت الذي تحيي فيه حركة طالبان الذكرى الثانية لسيطرتها على العاصمة كابل.

وأقر المسؤول الأممي بأن المانحين لا يُقدمون على دعم أفغانستان بسبب السياسات التي اتخذتها حركة طالبان مثل حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدارس والجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات الدولية.

وكانت أفغانستان تتصدر قائمة الدول الأكثر حصولا على دعم مالي دولي قبل أن تتراجع مكانتها بحيث أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من جمع ربع ما طالبت به من دعم مالي للبلاد.

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