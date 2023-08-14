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BBC

"رويترز": الدنمارك تعترض قاذفتين روسيتين متجهتين إلى المجال الجوي لـ"الناتو"

05:36 م الإثنين 14 أغسطس 2023

الطائرات

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وكالات

قال سلاح الجو الملكي الهولندي، اليوم الاثنين، إن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك، وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها أمستردام لصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن متحدث باسم القوات الجوية الملكية الهولندية، عن اعتراض القاذفات الروسية قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي الهولندي للناتو.

وأوضح أن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز، ولم تقدم خطة طيران، وإذا لم تكن هناك محادثة ثنائية الاتجاه.

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