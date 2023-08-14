حماس: نسعى لإجراء انتخابات بلدية في غزة

غزة - (د ب أ)

كشف مسؤول في حركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن سعي الحركة لإجراء انتخابات لمجالس الهيئات البلدية في قطاع غزة لأول مرة منذ عام 2005.

وأضاف القيادي في حماس زكريا أبو معمر، خلال لقاء نظمته الحركة في غزة لممثلي فصائل ومؤسسة أهلية :"نتطلع إلى توافق وطني ودعم شعبي وفصائلي وحقوقي وأهلي لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية" الفلسطينية.

وقال أبو معمر إن الانتخابات المحلية "ليست بديلا عن الانتخابات العامة التي تمثل حاجة ماسة وملحة"، مضيفا أن حماس "تسعى بكل جهد لتعزيز العمل المشترك لتصبح الشراكة واقعا حقيقيا لا بديل عنه".

وأكد على ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح الانتخابات "التي هي حق لشعبنا وليست منة من أحد، فشعبنا مسؤول عن نفسه ويملك القدرة والوعي لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة".

وقال بيان صدر في ختام اللقاء التشاوري تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن المشاركين فيه أكدوا على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة .

وطالب البيان الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في قطاع غزة عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية فيما لجأت حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات بالتعيين.