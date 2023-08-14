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BBC

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

12:01 م الإثنين 14 أغسطس 2023

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن البلاد تشهد جرائم لم نشهد لها مثيلاً، مضيفًا أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث.

وأضاف البرهان في كلمة له اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب وصولا إلى إجراء انتخابات حرة، متعهدًا بالاحتفال قريبا بالانتصار على التمرد.

ويعدّ السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.

ويشهد الوضع الصحي في البلاد مزيداً من التدهور يوماً بعد يوم. فإضافة الى الحرب، يتعيّن على الـ48 مليون سوداني التعامل مع الجوع والفيضانات وما تجلبه معها من أوبئة من الملاريا الى الكوليرا.

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