مباحثات سورية إيرانية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية

دمشق/طهران - (د ب ا):

بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري فراس قدور اليوم الأحد مع معاون وزير النفط الإيراني وحيد رضا زيدي فرد، وعدد من ممثلي الشركات الإيرانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية بما يحقق مصالح البلدين.

وبحسب وكالة العربية السورية للأنباء(سانا)،ناقش المجتمعون إمكانية التعاون والاستفادة من خدمات الشركات الإيرانية المتخصصة في مجالات النفط والغاز حسب الاحتياجات المطلوبة في سوريا،نظراً لإمكانياتها المميزة في هذا المجال.

وأكدوا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة في سورية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وأشار قدور إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النفط في تحقيق نتائج مثمرة، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال التدريب لتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة بشكل أفضل.

من جهته، أعرب معاون وزير النفط الإيراني عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط بين سوريا وإيران، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة لسوريا في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

يُذكر أن إيران تدعم بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اقتصاديا وعسكريا في تصديها للجماعات المتطرفة منذ عام 2011.